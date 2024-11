La Lorese si presenta alle imprese del territorio

Arezzo, 27 novembre 2024 – Lunedì scorso, presso la sala consiliare del Comune di Loro Ciuffenna, l'ASD Lorese ha presentato il suo progetto alle attività produttive del territorio. L'iniziativa segna il ritorno del calcio organizzato nel paese, con obiettivi che vanno oltre l'aspetto sportivo per includere finalità sociali. Il presidente Gabrielli, insieme al direttore generale Mugnai e al direttore sportivo Amariti, hanno illustrato le finalità della società. La Lorese infatti, secondo le loro parole, non è solo una squadra di calcio, ma mira a creare opportunità per i giovani del paese e rafforzare il senso di comunità. La squadra è composta da 15 ragazzi, principalmente da Loro Ciuffenna, reclutati dal direttore sportivo Amariti senza budget per gli ingaggi. Lo staff tecnico ei giocatori combatteranno a titolo gratuito, affrontando con impegno un campionato competitivo. Tra gli obiettivi futuri c'è poi la creazione di un settore giovanile, per offrire ai bambini del paese l'opportunità di avvicinarsi al calcio. Un collaboratore esperto contribuirà a sviluppare il progetto, lavorando dietro le quinte.

Un gruppo di volontari, tra cui familiari dei giocatori, si occupa di preparare i pasti pre-gara e di gestire un punto ristoro durante le partite. Questo supporto contribuisce a creare un ambiente accogliente per tifosi e giocatori. Inoltre, diversi giovani tifosi locali, gli Ultras Bianco Verdi UBV, seguono attivamente la squadra, sia in casa che in trasferta. Durante l'incontro in sala consiliare, i commercianti presenti hanno apprezzato l'iniziativa, sottolineando l'importanza di un progetto che valorizza il territorio e la comunità e se sono inoltre detti disponibili a promuovere il progetto stesso, sostenendo il ritorno del calcio a Loro Ciuffenna. Infine, durante la serata, l'ASD Lorese ha annunciato la propria cena degli auguri di Natale per il 13 dicembre, presso l'ex Olimpo di San Giustino, aperta a tutta la cittadinanza.