La lista civica Castelfranco Piandiscò inaugura la sede elettorale

Arezzo, 29 aprile 2024 – Ieri la lista civica Castelfranco Piandiscò ha inaugurato la sede del comitato elettorale, che si trova a Piandiscò, in via Roma 82. A fare gli onori di casa tutti gli aderenti al gruppo formato da Claudio Calcinai, che avrà il compito di coordinare nel paese di Piandiscò tutta l’attività della lista. Presenti gli aderenti al movimento fondato da Marco Morbidelli e molti altri nel 2009. Fungerà anche da punto elettorale del candidato a sindaco Michele Rossi, che i civici hanno indicato e che sostengono con tutti i suoi candidati, puntando ad amministrare il comune unico. "E' nostra intenzione stabilire una sede fissa della lista civica in Piandisco’ per consolidare, anche dopo le elezioni, il risultato di un grande lavoro di aggregazione che è partito da Maria e Mauro Albicocchi e da Claudio Calcinai - ha aggiunto il movimento - Insegna, simboli e bandiere saranno la forma più idonea per individuare questo luogo di confronto e di dibattito che i cittadini liberamente potranno frequentare per esporre idee e richieste sulle problematiche del paese. Si assicura il rispetto della vigente normativa in termini di consultazioni elettorali".