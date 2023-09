La Lega sostiene Libera Castiglioni a Castiglion Fiorentino: buon governo per il prossimo decennio

Primi movimenti in vista delle elezioni amministrative di Castiglion Fiorentino. Le Lega appoggerà il progetto politico di Libera Castiglioni, la lista nata ormai 10 anni fa per sostenere a sindaco Mario Agnelli che verrà eletto sindaco prima nel 2014, per poi venire confermato nel 2019. Al tempo Libera aveva ottenuto l’appoggio condiviso delle forze politiche di centro destra che avevano appoggiato la lista civica. Per ora Fratelli d’Italia e Forza Italia non si sono espresse ufficialmente sul merito ma ecco che ieri è arrivato il primo intervento in vista delle consultazioni dell’ anno prossimo, proprio con l’intervento del segretario della sezione locale della Lega, Gianfranco Vecchi. "Per le elezioni amministrative di Castiglion Fiorentino del prossimo anno, il modello vincente resta quello proposto da Libera Castiglioni nel 2014 e riconfermato poi nel 2019. Sposiamo questo progetto che ha fatto scuola nel centro destra toscano pronti a dare se richiesto il nostro contributo per apportare idee e proporre candidati spendibili". Cosi il segretario provinciale al termine dell’incontro svoltosi la scorsa settimana sul tema del rinnovo di sindaco e consiglio comunale a Castiglion Fiorentino in calendario nella Primavera 2024. "Quello di Libera Castiglioni ha dimostrato di essere un progetto vincente e capace di dare ottimi risultati alla Comunità tanto da essere da esempio in Valdichiana e nell’intera provincia di Arezzo. La Lega è pronta pertanto a dare il proprio apporto, partendo sempre dal buon governo di questo ultimo decennio a Castiglion Fiorentino", ha concluso la segretaria della sezione Alta Valdichiana Fiorenza Dragoni.