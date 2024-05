La laurea dopo la tragedia. Jacopo morì in un incidente: "Era uno studente modello"

La tesi era già pronta: aveva scelto il tema della sicurezza trasfusionale. Andava soltanto discussa. Ma Jacopo Sciabolini, studente del corso di infermieristica al campus di Arezzo, morì in un incidente stradale nel novembre dell’anno scorso. Ad un mese dalla sessione di laurea. L’Università di Siena, ieri l’altro, ha però consegnato alla famiglia la pergamena di laurea in memoria del giovane studente, "elogiando la sua passione per lo studio e per la professione che aveva scelto".

La pergamena è stata consegnata giovedì ai genitori dalla delegata del rettore alla Didattica, Paola Piomboni, e dal presidente del corso, Luigi Gennari, durante la sessione di laurea al Centro didattico del Policlinico Le Scotte di Siena, una cerimonia alla quale hanno partecipato anche il fratello e gli amici di Jacopo. La delibera del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze per l’attribuzione della laurea ad honorem a Jacopo era stata approvata dal Senato accademico nel mese scorso. "Con questa laurea abbiamo voluto dare concretezza a quello per cui Jacopo, uno studente esemplare, si stava impegnando tanto intensamente negli ultimi mesi di vita: diventare dottore in Infermieristica", ha detto il responsabile della didattica professionale, Massimo Spighi, fortemente commosso come tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia. "Ricordando Jacopo e riconoscendogli oggi il titolo di laurea l’Università ha voluto elogiare la sua passione per lo studio e per la professione che aveva scelto".

Jacopo sarebbe diventato un infermiere. Dopo la maturità all’Itis di Arezzo si era iscritto all’ateo senese frequentando le lezioni del corso di laurea in Infermieristica, della sede distaccata della nostra città, al campus di Arezzo. Jacopo perse la vita il novembre scorso in un incidente stradale. Quel maledetto 13 novembre il giovane studente era alla guida dell’auto della madre quando lungo la strada provinciale 327, l’arteria che mette in collegamento Foiano della Chiana con Cesa in Valdichiana, si scontrò con una Mitsubishi che procedeva in senso opposto. L’impatto fu violentissimo ed entrambe le auto finirono fuori dalla carreggiata. I conducenti vennero sbalzati fuori dalle vetture. Chi era in mezzo alla strada chiamò subito i soccorsi che arrivarono subito con tre ambulanze a sirene spiegate dai comuni vicini. Anche il Pegaso, l’elisoccorso della Regione Toscana, si attivò sul luogo del sinistro ma per il ragazzo non ci fu nulla da fare: gli operatori del 118 non poterono che constatare il decesso del ragazzo. Jacopo aveva appena da poco spento 24 candeline e stava ultimando la sua tesi di laurea. Intanto lavorava già all’ospedale della Fratta. All’indomani della tragedia fu unanime l’abbraccio della comunità, aretina e accademica, che si strinse attorno alla famiglia e agli amici del ragazzo.