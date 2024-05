La gradinata del teatro dei cipressi dedicata al maestro Valdarnini

Castiglion Fiorentino ha reso omaggio ad uno dei suoi figli, il Maestro Arnaldo Valdarnini, insegnante, giornalista, fotografo e fortemente legato alla sua città. Una vita spesa per raccontare e valorizzare quanto di buono avveniva sotto all’ombra della Torre del Cassero, al Maestro è stata intitolata la gradinata del Teatro dei Cipressi, recentemente ristrutturata. L’intitolazione è stata voluta ed ideata dall’amministrazione comunale e fatta propria dai rioni castiglionesi, che vivono quel luogo nel giorno per loro più importante di tutto l’anno: la terza domenica di giugno, quando si corre il Palio dei Rioni, di cui Valdarnini è stato lo storico speaker. Ma non solo, negli anni ’70 e ’80, il teatro dei Cipressi ha ospitato anche la "Sacra rappresentazione della Passione" con i testi di Monsignor Angelo Tafi e, in questo caso, il Maestro interpretava la parte di Gesù. All’intitolazione erano presenti familiari e amici, che hanno apprezzato questo gesto, di cui beneficia tutta la comunità, quella stessa comunità che Arnaldo ha fortemente amato, lasciando un profondo segno, che è arrivato fino alle attuali generazioni. "Noi non abbiamo conosciuto il nostro bisnonno – hanno infatti detto i bisnipoti Giovanni, Santiago e Damiano – ma grazie ai racconti delle nostre mamme, della nostra nonna e della nostra zia, abbiamo capito quanto bene abbia fatto per Castiglioni e ci impegniamo a portare avanti la sua preziosa eredità".