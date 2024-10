La giunta Nannini ora al completo. Menchiari e Mugnai nella squadra: "Spazio alle nuove generazioni"

di Maria Rosa Di Termine

BUCINE

Ci sono voluti più di quattro mesi di "attenta analisi delle necessità del municipio" al sindaco di Bucine Paolo Nannini che adesso ha completato la squadra di governo. L’annuncio ieri sera in consiglio comunale. Entrano in Giunta gli assessori mancanti, ovvero due figure di consolidata esperienza: Valerio Menchiari, insegnante in pensione, che si occuperà di Risorse umane, Sport, Manutenzioni e Istruzione, e l’avvocato Paola Mugnai con deleghe a Rapporti con le associazioni, Commercio e turismo, Cultura e gemellaggi, Affari giuridici e legali e Sicurezza. Amministratori navigati che lavoreranno insieme ai due nominati della prima ora, il vicesindaco Luca Moretti, titolare anche dei capitoli Bilancio, Attività produttive, Tributi e Ambiente, e Silvia Cioni assessore al Sociale, Sanità, Politiche giovanili e Pari opportunità, mentre il primo cittadino avoca a sé Urbanistica, Lavori pubblici, Società partecipate e Politiche agricole. "In campagna elettorale abbiamo detto che la nostra è una legislatura di transizione – spiega Nannini – e che il mio ritorno era sinonimo di esperienza al servizio del rinnovamento. Tenendo fede a questo assunto sono state subito inserite in squadra persone competenti, ma senza un pregresso politico". Il secondo passo è stata la valutazione dei bisogni della macchina municipale e la scelta di personalità già rodate: "Ho nominato Menchiari che darà una mano soprattutto nella riorganizzazione del Comune, nel settore scolastico e nelle manutenzioni, in quest’ultimo caso aiutato dai consiglieri delle frazioni, e Mugnai, già vicesindaco con Sauro Testi, che può vantare un bagaglio indiscutibile di capacità professionali e come amministratrice".

Ma non è tutto perché ogni consigliere comunale di maggioranza avrà deleghe specifiche. Elena Parigini, impiegata nel commercio, al Mantenimento esercizi di vicinato e Servizi di prossimità, Valorizzazione identitaria e del territorio; Roberta Cellai, dipendente di un’azienda agricola, a Produzione agroalimentare e promozione colture di qualità e Politiche di gestione del territorio; Martina Torquati alla Comunicazione, visto che lavora in quel comparto; la ragioniera Alessia Martino a Impiantistica sportiva e Attività ricreative e l’insegnante Stefano Valentini ai Rapporti con le istituzioni scolastiche.

"E’ una precisa scelta politica. Vogliamo che ognuno di loro sia parte attiva dell’amministrazione favorendo la nascita di un gruppo di giovani preparati e il necessario ricambio generazionale maturato all’interno di un percorso formativo. Chi amministra, infatti, a mio avviso, non deve essere solo un tecnico, ma conoscere la tecnica". Il passo successivo sarà il coinvolgimento della società civile.