La giunta comunale dà una mano alla Caritas con dei contributi

La Giunta Comunale di Castelfranco Piandiscò ha deliberato la donazione di un contributo alle Caritas paesana per offrire attività assistenziali nel periodo delle festività natalizie per le persone in difficoltà. "Con questo piccolo gesto - spiega il sindaco - vogliamo essere vicini ai più fragili in questo periodo gioioso come quello natalizio ed offrire, tramite la Caritas, qualche pasto in più per Natale". L’assessore Gagliardi ha poi colto l’occasione per ringraziare le Caritas del territorio che da anni sono accanto alle persone più bisognose, fornendo un grande sostegno oltre a ribadire l’importanza di attivare con le realtà di volontariato sinergie in grado di fornire risposte concrete ai bisogni del territorio. C’è sempre bisogno dell’aiuto del prossimo in certe situazioni, ora poi che si è entrati nel vivo di un periodo dove è sicuramente maggiore la sofferenza di chi, per le più svariate ragioni, sta passando un momento della propria vita tra mille pensieri e incognite per il futuro. E il Natale, l’atmosfera che si respira, non aiuta di certo ad accennare il minimo sorriso.