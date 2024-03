La giunta al bivio bilancio . Le mosse del centrodestra dopo lo strappo di Meoni

Si prospetta un consiglio comunale incandescente quello in programma a Cortona lunedì prossimo alle ore 15. Il primo, tra l’altro, per Nicola Carini in veste di semplice consigliere comunale, una volta svestiti i panni di presidente del Consiglio comunale. Sotto i riflettori, tra i quindici i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale figura la pratica di aggiornamento del Dup, il documento unico di programmazione e successivamente della variazione al bilancio di previsione. Punto su cui si prospetta dibattito acceso da parte di Fratelli D’Italia e Forza Italia soprattutto alla luce di alcune richieste avanzate dai partiti proprio in questi giorni. "Abbiamo chiesto ufficialmente al sindaco di ‘spacchettare’ le variazioni per i quali si richiede il voto del consiglio – spiega Nicola Carini – perché riteniamo non ci sia stata chiarezza su tutto quello per cui impegneremo le risorse comunali. La variazione più significativa riguarda l’accensione di un mutuo da 300 mila euro per cofinanziare l’acquedotto di Pietraia. Questo intervento è assolutamente condivisibile e lo voteremmo volentieri in maniera convinta e favorevole. Non sono invece chiari altri interventi messi a bilancio pari a 80 mila euro. Per questi abbiamo chiesto un dettaglio analitico, che ad oggi non è arrivato. Se le nostre richieste non verranno accolte e se non ci sarà lo spacchettamento richiesto potremo valutare anche di non partecipare al voto".

Se l’abbandono dell’aula dei tre consiglieri di Fratelli D’Italia e di quello di Forza Italia si verificasse, potrebbero generarsi reazioni a catena anche da parte dei consiglieri di minoranza, tanto da far mancare il numero legale per far passare l’emendamento, facendo anche saltare i restanti punti in programma. Proprio per evitare ciò Fdi e Forza Italia chiederanno che il bilancio sia spostato e discusso come ultimo punto della giornata. Intanto viste proprio le dimissioni di Nicola Carini dalla carica di presidente, nelle fasi iniziali la seduta di lunedì vedrà impegnata la vice Isolina Forconi e si passerà alla immediata sessione per l’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale. "Attendiamo di conoscere le proposte dell’aula per l’elezione del nuovo presidente - conferma ancora Carini – e voteremo la persona che riterremo più idonea a traghettare il consiglio fino al termine della legislatura". Tra i punti che saranno discussi prima del bilancio c’è il sostegno per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e per configurazioni di autoconsumo diffuso.

Si discuterà anche del progetto taxi in città. "Bene la delibera riguardante il servizio di noleggio da rimessa con conducente e nuovo servizio taxi - spiega ancora Carini- il servizio deve partire per dare una risposta alle tante richieste arrivate e su questo fronte siamo concordi anche se ci sono alcuni dubbi sia sul piano industriale sia sul servizio specifico della centrale operativa prevista dal nuovo regolamento su cui chiederemo ulteriori chiarimenti".