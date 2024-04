La Giostra in lutto. Porta del Foro piange la scomparsa di Doro

Lutto a Porta del Foro per la scomparsa del socio onorario Roberto Doro, con il quartiere giallocremisi che si è stretto in un abbraccio a tutta la famiglia. Consigliere dal 1982 al 2007, maestro d’arme dal 1982 al 1990, per molti anni è stato anche lucco di corteo e addetto ai cavalli. Doro aveva collaborato a importanti progetti come il "Grembiulino giallocremisi". Aveva 76 anni. La camera ardente si trova al quartiere di Porta del Foro. I funerali domani nella chiesa di San Giuseppe Artigiano.