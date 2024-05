OroArezzo, ci siamo. Il primo distretto italiano si misura con 60 Paesi per consolidare il +9%

È il giorno di OroArezzo. I riflettori si accendono sulla 43esima edizione della manifestazione targata Ieg, che ad Arezzo Fiere e Congressi, ospiterà fino a martedì, il meglio della produzione orafa e gioielliera Made in Italy. Su il sipario alle 11.30 con i saluti istituzionali di Maurizio Renzo Ermeti, presidente Ieg, del sindaco Alessandro Ghinelli e del presidente della Provincia Alessandro Polcri, di Massimo Guasconi, presidente Camera di Commercio e di Ferrer Vannetti, presidente Arezzo Fiere e Congressi.

A seguire, la tavola rotonda "OroArezzo al centro della manifattura italiana d’eccellenza nel mondo". Dalla manifattura al design, dalle tecnologie alla sostenibilità con un nuovo incontro tra industria orafa e quella dell’accessorio moda, fino alla formazione degli operatori del settore di oggi e di domani, OroArezzo è la piattaforma di riferimento internazionale per la manifattura Made in Italy, in particolare la produzione unbranded o white label.

Saranno presenti oltre 370 brand espositori. Di questi, l’87% italiani e il 13% esteri. Per oreficeria e gioielleria, il 52% dei brand italiani proviene dalla Toscana. Altre regioni rappresentate sono Veneto, Lombardia e Piemonte. I buyer esteri ospitati e altamente profilati sono circa 400, provenienti da 60 Paesi (erano 55 nel 2023).

Il rapporto è da fare invidia alle maggiori fiere internazionali: oltre un buyer per azienda. L’offerta merceologica vede in fiera: oreficeria e gioielleria, semilavorati e componenti, pietre preziose e semipreziose (65% dell’offerta). Tecnologie per il settore orafo (17% dell’offerta). Cash & carry (13%), visual merchandising e packaging (5%).

Ieg ha potenziato l’offerta di eventi e convegni dedicati alla filiera. Tra i vari temi: le tecnologie per il trattamento delle superfici tra oreficeria e accessorio moda, il presente e il futuro del commercio al dettaglio per le gioiellerie; l’accessorio moda, e infine il career day, che manifesta l’impegno per mettere in contatto domanda e offerta formativa scolastica.

OroArezzo sarà anche vetrina delle creazioni in concorso alla 33esima edizione di Première e aperto agli studenti delle scuole orafe con la categoria "Talents". Arezzo nel 2023 si conferma il distretto leader in Italia per le esportazioni di oreficeria, argenteria e gioielleria.

Secondo i dati Istat, nel periodo gennaio-dicembre dello scorso anno l’export aretino di settore vale 3,491 miliardi con un +9,4% sul 2022. Il distretto vale da solo il 30,5% del totale dell’export orafo nazionale.

I principali mercati di destinazione? Turchia, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Hong Kong e Francia. Lo scenario nazionale vede continuare il trend positivo di settore.

Il fatturato 2023 registra infatti una crescita importante del 10,2%, per 11,97 miliardi di euro. Anche l’export è cresciuto a doppia cifra: +11,1%, pari a 10,9 miliardi di euro, di cui 10,1 miliardi generati dalla gioielleria da indosso (+10,6%), con il +12,1% per quella in oro; stabile quella in argento (+0,4%).

Favorevole la dinamica anche dell’occupazione legata al settore, in aumento di 936 unità gli addetti (+2,9% su base annua).