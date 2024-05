Vanity Fair e la nuova vita di Tiziano Ferro

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova come ogni martedì l’appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,70 euro. Nel nuovo numero intervista a Tiziano Ferro. "Vanity c’era quando ho avuto successo, quando ho fatto coming out, quando mi sono sposato. E Vanity c’è anche adesso, quando le cose non vanno proprio come te le eri immaginate. In quei momenti hai bisogno di amici che sanno ascoltarti".

Vanity Fair lo ha incontrato a Roma dove Tiziano Ferro è di passaggio, per alcuni nuovi progetti. Il cantante si racconta dopo la rottura col marito e dopo la fine di un certo modo di intendere la propria carriera.