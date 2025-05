La Giostra dell’Archidado diventa 3D. L’ultima settimana di grandi eventi

CORTONANuovo intenso fine settimana per la giostra dell’Archidado che entra nel vivo dell’ultima settimana di eventi tornando a proporre il mercatino Medievale. In Piazza Signorelli saranno allestiti da oggi fino al 2 giugno gli stand e si terranno le esibizioni di artisti di strada. Gli artigiani coinvolti provengono da tutta Italia e saranno accompagnati da giullari, danzatori e musici che si esibiranno per tre giorni nelle vie e nelle piazze della città. Fra le attrazioni presenti c’è anche l’angolo di tiro con l’arco, dove sarà possibile imparare a fare a centro e allenarsi con gli arcieri della Compagnia della Civetta della città di Cortona. Non mancheranno le esibizioni del Gruppo sbandieratori e musici della città di Cortona, aperta la Taverna del Balestriere per riscoprire gli antichi sapori cortonesi. Oggi alle 16,30 nella sala Medicea del Maec, sarà anche presentata una nuova esperienza immersiva. L’iniziativa è organizzata dal Consiglio dei Terzieri con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, la partecipazione dell’Archivio di Stato di Siena e della associazione culturale Scannagallo. Il progetto riguarda la valorizzazione del patrimonio delle rievocazioni storiche attraverso la loro rappresentazione con tecniche di realtà virtuale. Esperienze che si rivolgono a turisti, cittadini e studenti, pienamente accessibili anche a persone con disabilità.Gli utenti potranno rivivere durante tutto l’anno la rievocazione storica cortonese grazie a visori e dispositivi tattili. Il progetto è stato realizzato con una specifica linea di finanziamento grazie alla collaborazione di un partner specializzato. Dopo la presentazione del progetto, l’iniziativa si conclude in piazza Signorelli con l’esibizione del Gruppo storico e sbandieratori della città di Cortona e dell’associazione Scannagallo. Anche questo evento rientra nel programma della Giostra dell’Archidado il cui gran finale è fissato per domenica 8 giugno con la sfida tra i Quintieri cittadini a colpi di balestra. Tra gli altri appuntamenti in programma, il 5 giugno, ci sarà la competizione del palio della Civetta. Poi spazio alle esibizioni in notturna degli sbandieratori (6 giugno) e l’antica rievocazione del matrimonio tra i Casali (7 giugno) con tanto di giochi di fuoco.