La Giostra dei colpi di scena. Scortecci non sbaglia nulla. Santo Spirito vola a quota 40

I campioni di Porta Santo Spirito sono tornati. E in una Giostra di continui colpi di scena la classe e l’esperienza hanno contato. Mattatore della lizza Gianmaria Scortecci l’unico a colpire due 5 e buona spalla Elia Cicerchia, che non ha colpito il centro, ma è rimasto su un 4 che alla fine ha significato vittoria. Ad aprire la Piazza Francesco Rossi con la debuttante Penelope che al Pozzo sembra essersi improvvisamente resa conto della rumorosità della Piazza. Si impenna e parte subito. Buona la carriera anche se forse più veloce di quello che Rossi si aspettasse.

Il giostratore giallocremisi prova a chiudere sul cinque, ma non vi riesce anche se ci va molto vicino. Quattro i punti assegnati e Giostra in salita per Porta del Foro. Qualche minuto di ritardo per il cavallo di Porta Crucifera che perde un ferro. Poi i rossoverdi mettono subito un’importante ipoteca sulla vittoria con Lorenzo Vanneschi su Pinocchio. Carriera lineare e colpo che si stampa sul centro. Vola la lancia e Vanneschi è bravo a riprenderla e assicurarsi i cinque punti. Replica alla grande Porta Santo Spirito con Gianmaria Scortecci tornato ad altissimo livello. Bella e lineare la carriera di Doc e il giostratore gialloblù non ha problemi a coprire il centro.

Come ai vecchi tempi e dimenticando lo scivolone dello scorso anno. Non riesce a stare al passo il quartiere di Porta Sant’Andrea. Tommaso Marmorini con Conte Darco è apparso sottotono e il tiro finisce sul tre vicino al quattro verticale. Un colpo che compromette le possibilità di vittoria dei biancoverdi. Rialza le quotazioni di Porta del Foro Davide Parsi. Biancaneve fa una brutta carriera, scarta a metà lizza, ma Parsi è bravo a riportarla sotto il Buratto e a centrare il cinque. Ci prova anche Gabriele Innocenti al debutto con la casacca rossoverde.

Chicca fa una buona carriera, ma il giostratore sbaglia di poco il centro finendo sul quattro e andando a pari punti con Porta del Foro. Occasione di chiudere la Giostra per Porta Santo Spirito. Ma Elia Cicerchia in sella ad Olympia non la coglie. Il cecchino della lizza fallisce e il suo colpo finisce sul quattro. Tre quartieri agli spareggi. Ultima carriera per Porta Sant’Andrea con Saverio Montini. Siria fa i capricci al pozzo. La corregge e fa partire Martino Gianni.

Ma il tiro di Montini è sporco come quello di Cicerchia. E anche per lui sono 4 punti. Spareggio per i giallocremisi con Davide Parsi in sella a Biancaneve. Spezza la lancia, ma sul due.

Disperazione sul duo volto e sul tabellone solo un quattro. Lorenzo Vanneschi per Crucifera in sella a Pinocchio centra il cinque, ma fa carriera lenta e totalizza tre punti. Non ha difficoltà Gianmaria Scortecci a chiudere la Giostra.

Tornato impeccabile in sella a Doc cancella il 5. Il campione è tornato e per gli avversari non c’è storia.

Esplode la gioia del popolo di Porta Santo Spirito, ma senza esagerare. E la consegna della lancia d’oro di Giorgio Vasari avviene dopo l’inno.

Poi nessun freno alla festa gialloblù. Te deum in duomo e bagordi ai Bastioni finora all’alba. Un’alba che ha ancora in bocca il tanto oro della lancia del Vasari.