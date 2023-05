La Ginnastica Petrarca trionfa, convince e mantiene la B di artistica maschile

Arezzo, 29 maggio 2023 – Un gran finale di stagione ha confermato la Ginnastica Petrarca nel campionato nazionale di B di ginnastica artistica maschile. L’ultima tappa della stagione è andata in scena a Napoli con i Play Off e Play Out dove gli atleti aretini, guidati da Jacopo Pineschi, hanno trionfato con una prestazione impeccabile che è valsa il primo posto tra cinque squadre da tutta la penisola e i conseguenti festeggiamenti per il mantenimento della serie cadetta.

La Ginnastica Petrarca, dunque, sarà anche nel 2024 tra le realtà d’eccellenza del panorama dell’artistica italiana, potendo nuovamente competere in uno scenario importante come la B per la terza stagione consecutiva. «L’ultima prova - commenta il presidente Simone Rossi, - ha mostrato il meglio dei nostri ragazzi che, con capacità e determinazione, hanno tracciato un solco rispetto agli avversari con punteggi da categorie superiori che legittimano a sognare ulteriori futuri passi in avanti.

Nel 2024 vivremo il nostro terzo campionato consecutivo in serie B: la nostra squadra di ginnastica artistica maschile sta raggiungendo traguardi incredibili, di eccellenza assoluta perché conseguiti in uno scenario di carenza di strutture adeguate rispetto ai maggiori competitor italiani. Questo impone certamente la ricerca di una soluzione strutturale, ma sul piano sportivo non sarà mai un alibi per non porsi obiettivi di rilievo assoluto.

La prova impressionante realizzata a Napoli dice infatti che il tempo dei timori reverenziali in serie B deve essere considerato finito». L’epilogo della serie B a Napoli ha visto ognuno dei sei ragazzi schierati da Pineschi cogliere ottimi risultati, dimostrando spirito di squadra e preparazione in tutti i diversi esercizi previsti dal programma di gara.

I protagonisti della vittoria sono stati Mattia Boncompagni che è sceso in pedana a corpo libero, cavallo con maniglie, volteggio e sbarra, Leonardo Ercolani a anelli e parallele, Tito Mariottini a corpo libero, cavallo con maniglie, parallele e sbarra, Christian Antonini al volteggio, Annibale De Pieri a corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, parallele e sbarra, e Nadir Vicentini a anelli e volteggio, poi la squadra era completata da Pietro Badini.

Le singole prove sono valse il primo posto in classifica davanti a Ginnastica Civitavecchia e a Gymnica Vicentina che hanno concluso il podio. Un contributo al raggiungimento di questo risultato è arrivato dalla collaborazione con la Ginnastica Carate e con la Ares Ginnastica per i prestiti di Vicentini e di De Pieri, con Pineschi che ha impostato il lavoro specifico di preparazione insieme ai rispettivi tecnici Corrado Corti e Luigi Attanasio.

L’obiettivo sarà ora di far tesoro dell’ottima prestazione di fine stagione in termini di convinzioni e di motivazioni per riuscire, nel 2024 a presentarsi nel campionato di serie B con la consapevolezza di poter vivere un’ulteriore fase di crescita. «Una bella soddisfazione per gli atleti aretini e una positiva notizia per lo sport - aggiunge Federico Scapecchi, assessore allo sport del Comune di Arezzo.

La serie B prima conquistata e poi mantenuta dalla Ginnastica Petrarca porta alla luce ancora una volta la bontà del progetto. Allo storico sodalizio, con il quale l’amministrazione comunale collabora in varie iniziative legate al binomio, per noi inscindibile, tra agonismo e sani valori, va l’augurio di proseguire con analoghi successi nel corso dei prossimi anni».