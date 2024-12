La Galli vuole l’A1. Garcia: "Morale alto"

"Vedrà che quest’anno ci divertiremo", ci disse durante il basket mercato il patron della Galli, Salvatore Argirò. Egli vuole tornare in A1. Ed oggi i risultati su tutto gli danno ragione. La buona volontà è adesso quella di entrare nelle prime quattro a fine girone d’andata per la finali della Coppa Italia 2025.I risultati illuminano: 9 vittorie consecutive, imbattibilità, primato solitario, 525 punti subiti, realizzati 717. Nello scorso torneo, la squadra, sempre sotto la guida dell’ottimo Josè Ignacio Fernandez Garcia, restò imbattuta per le prime 13 gare, poi il grave infortunio della pivot Lopez, e di altri gravissimi per varie giocatrici , posero fine all’imbattibilità. Nonostante queste avversità Garcia riuscì a portare in fanale la Galli. E per questo ha ricevuto l’Oscar del migliore allenatore della serie A. Ed ora? Coach Ignacio si esprime: "Abbiamo una squadra giovane con tanto entusiasmo, e spero di ripetere i due obiettivi prefissi: Coppa Italia e play-off per la A1. Sono contento degli ottimi risultati, ma soprattutto del buon gioco che esprime la squadra. Del resto i risultati lo dimostrano". E sulle due straniere, le pivot Cruz e Conde Garcia riferisce: "Ormai sono già inserite nella squadra, sono brave, motivate e il loro contributo è forte. Poi ci sono le altre, tutte bravissime". E sulla tarsferta in Sardegna di San Salvatore Selargius Garcia spiega: "E’ una buona squadra, in casa è fortissima. Ma noi vogliamo fare dieci. Le ragazze sono pronte e vogliono centrare il bis. Io ci spero". La guardia Flavia De Cassan ha ingaggiato un bel duello a Milano, e vinto, con la Toffali e Allievi. L’atleta sostiene: "E’ stata durissima, Milano è una grande squadra, ma noi abbiamo giocato al meglio ed il successo è meritato. Il morale e la fiducia ora sono molto alti. Bisogna continuare su questa giusta strada, a continuare da sabato a Selargius".

Giorgio Grassi