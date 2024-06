La finale tra Terranuova Traiana e Giulianova non si giocherà al Matteini

Arezzo, 06 giugno 2024 – La gara di ritorno della finale play off di Eccellenza tra Terranuova Traiana e Giulianova, per motivi di ordine pubblico, non si giocherà al Mario Matteini. Lo ha comunicato la stessa società biancorossa. Il match è in programma il 16 giugno e, come ha spiegato il sodalizio valdarnese, in previsione della prevista alta affluenza di pubblico, nello spirito della massima collaborazione con Giulianova Calcio ("che fin da ora ringraziamo per la disponibilità e l'attenzione"), d'intesa con la Questura di Arezzo, si sta cercando una soluzione per individuare un impianto idoneo ad ospitare un evento che, comunque vada, resterà nella storia biancorossa. Nei prossimi giorni, oltre alla modalità di acquisto biglietti per tifoseria locale ed ospite, il Terranuova Traiana comunicherà la sede della partita, sottolineando che l'impianto sarà comunque nel perimetro dell'area territoriale valdarnese. Quindi, aggiungiamo noi, o il Brilli Peri di Montevarchi o il Fedini di San Giovanni Valdarno, che hanno entrambi una capienza di 3.000 posti.

"Siamo a conoscenza che la tifoseria terranuovese si impegna ogni domenica per sostenere la nostra squadra, consapevoli dei sacrifici che ci saranno per poter seguire i nostri ragazzi, contiamo che la sentitissima partita del 16 giugno possa diventare una Festa dello Sport, con il sostegno di tutti, mettendo di fronte due compagini, TerranuovaTraiana e Giulianova, che fino a questo momento sono state tra le protagoniste principali di questo avvincente campionato - ha detto il direttore generale biancorosso Simone Finocchi - Nostro malgrado, al fine di tutelare ulteriormente la primaria sicurezza di tutti coloro che interverranno, sollecitati per ridurre le problematiche relative alla gestione dell'ordine pubblico, siamo costretti a valutare altre ipotesi, con la tristezza nel cuore, nel caso in cui non dovesse essere il Mario Matteini di Terranuova Bracciolini. Sicuri però che privilegiando il bene comune, tutti avranno dei benefici, fermo restando l'opportunità che venga data la possibilità a quelli che ne avranno la volontà di vedere la finale. E che vinca il migliore!" La decisione è stata presa alla luce del seguito di tifosi che la la squadra abruzzese. Domenica scorsa, in occasione della semifinale a Sassuolo con il Terre di Castelli, si sono presentati in 500 e per la finalissima in terra di Valdarno questa cifra potrebbe raddoppiare. Impensabile, quindi, per l'ordine pubblico, giocare al Matteini, dove il settore ospiti contiene poco più di 300 persone.