La fibra di Terrecablate arriva ad Arezzo

Arezzo, 9 aprile 2025 – La rete di Terrecablate arriva ad Arezzo. La società di telecomunicazioni, nata nel 2005 a Siena, è una realtà di riferimento in Toscana per l’installazione capillare di fibra ottica nelle città e nei piccoli borghi con un’attività volta a perseguire il duplice obiettivo di abbattere il digital divide e sviluppare l’innovazione tecnologica.

Questa finalità verrà ora perseguita anche in terra di Arezzo, con la prospettiva di portare nuovo valore al tessuto economico, sociale e associativo locale: Terrecablate, infatti, è una società benefit costruita su un modello di reciprocità in cui tutte le risorse provenienti da un territorio sono reinvestite direttamente sullo stesso territorio per sostenere progetti in vari ambiti quali istruzione, sport, cultura o start up innovative.

Il recente piano industriale della società prevede ora un’espansione della copertura e dell’erogazione di servizi a banda ultralarga nell’area sud della Toscana. Il primo step di questo percorso è stato concretizzato proprio con l’arrivo dei servizi ad Arezzo e nelle sue aree industriali, con un piano di sviluppo per permettere a imprese e cittadini di usufruire di soluzioni tecniche di telecomunicazione all’avanguardia con requisiti di prossimità e affidabilità.

«Lo sviluppo di servizi nella provincia di Arezzo - commenta Marco Turillazzi, amministratore unico di Terrecablate, - testimonia un ulteriore passo verso la diffusione di tecnologie che non si limitano a collegare territori, persone, imprese e opportunità, ma che contribuiscono alla crescita e alla competitività della nostra comunità.

La connessione, infatti, configura oggi sempre più un diritto essenziale per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio».