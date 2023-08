La festa di San Donato a Arezzo: Messe, concerti e fuochi d'artificio

Arezzo si appresta a festeggiare San Donato, il santo patrono della città e della diocesi. Le celebrazioni partiranno domenica, quando si susseguiranno eventi religiosi e iniziative collaterali gratuite, tra cui la consueta Offerta dei Ceri Votivi a San Donato, alle 21.15, a cui faranno seguito gli spettacolari fuochi d’artificio organizzati dalla Fondazione Arezzo Intour. Prima, alle 17, la diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro renderà omaggio al patrono con il concerto "Le ore d’organo", musica sugli organi della Cattedrale. A seguire, alle 18 il vescovo emerito monsignor Riccardo Fontana terrà una messa. Lunedì, solennità di san Donato, le celebrazioni si aprono alle 7 con lodi e messa in Cattedrale. Le celebrazioni eucaristiche si ripeteranno poi alle 8, 10.30 e 12. Alle 11 il vescovo Migliavacca sarà alla Pieve di Santa Maria per una messa. Tra le varie iniziative, quest’anno, ci sarà anche l’intitolazione a San Donato, della terrazza del Palazzo della Provincia. Culmine della giornata sarà la celebrazione liturgica presieduta dal vescovo alle 18. "È la prima volta che vivo la festa di San Donato nella diocesi, spiega il vescovo Andrea Migliavacca. È l’occasione per me per affidare alla sua intercessione il cammino diocesano e il mio episcopato iniziato qui solo pochi mesi fa".