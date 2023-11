La Feltrinelli compie 12 anni e festeggia con la disegnatrice Disney

La Libreria La Feltrinelli point di Arezzo festeggia 12 anni di attività. In questi anni la libreria si è distinta per porsi anche come agente culturale del territorio. La sua sala presentazioni ha ospitato solo nell’ultimo anno oltre 120 incontri tra presentazioni di libri, incontri di bookclub, laboratori per bambini. Oltre tre eventi la settimana di media, garantendo a tutti in libertà la possibilità di avere un luogo di incontro e cultura attivo quotidianamente. Tra gli ospiti che sono venuti ad Arezzo anche grazie al lavoro della libreria e alle collaborazioni con tutte le principali Istituzioni di città e Provincia: Alessandro Barbero, Stefano Mancuso, Piergiorgio Odifreddi, Georgi Gospodinov, Maurizio De Giovanni, Pera Toons, Gabriella Greison, Pietro Grasso, Giorgio Parisi, Carlo Ginzburg, Titti Marrone, Enrico Galiano, Nadia Fusini, Federico Rampini, Giampaolo Simi, Cinzia Leone. Per festeggiare questi dodici anni di attività di uno dei marchi più storici e importanti dell’editoria italiana la libreria offrirà ai propri lettori un gadget personalizzato e oggi dalle 15.30 alle 19 ci sarà Michela Frare, Disegnatrice Ufficiale del Marchio Disney, che farà per tutti i bambini, previo l’acquisto di un libro dal settore dedicato ai più piccoli, un disegno personalizzato del loro cartone animato preferito. "La Libreria Feltrinelli di Arezzo ha attraversato oltre un decennio di storia, con lo spostamento dalla sede iniziale di via Cavour a quella attuale di via Garibaldi 107, dove grazie ai consigli del nostro staff facciamo quello che più amiamo, parlare di libri con tantissimi lettori di ogni età. La libreria infatti offre un vasto assortimento dalla letteratura alla saggistica ai bambini, con tutte le novità più importanti del panorama editoriale, e siamo stati premiati con l’iscrizione nell’Albo delle Librerie Italiane di Qualità da parte del Ministero della Cultura. Stiamo preparando un grande Natale con rinnovamenti importanti per dare ancora più spazio all’abbracccio tra lettori e libri" dicono i titolari Francesco, Gabriele e Paolo.