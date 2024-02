La Farmacia Comunale “Trionfo” adotta l’orario continuato

Arezzo, 21 febbraio 2024 – La Farmacia Comunale n.2 “Trionfo” adotta l’orario continuato.

La novità sarà introdotta nella nuova farmacia in via Colombo a partire da lunedì 26 febbraio quando verrà prevista un’apertura dalle 8.30 alle 20.00, andando così a offrire un servizio senza interruzioni dal lunedì al sabato in una zona strategica della città a poca distanza dall’ospedale San Donato e tra due quartieri densamente abitati quali San Donato e Saione.

L’ampliamento dell’orario, dunque, testimonia un ulteriore investimento da parte delle Farmacie Comunali di Arezzo per rispondere alle richieste di salute, prevenzione e benessere dei cittadini come primo e più immediato presidio socio-sanitario a disposizione dei bisogni del territorio.

L’esperienza della “Trionfo” ha preso il via nel lontano 1965 e, la scorsa estate, ha vissuto un importante rinnovamento con il trasferimento in via Colombo in un ambiente moderno, polifunzionale e più facilmente raggiungibile dall’utenza con la prospettiva di prevedere un potenziamento anche delle attività e della gamma dei servizi.

Questa farmacia è oggi sede di numerose prestazioni che spaziano tra Cup, misurazione della pressione, noleggio di bilance pesa-neonati e test periodici dell’udito, oltre a ospitare la turnazione delle strumentazioni per Elettrocardiogramma, Densitometria Ossea Computerizzata, Holter Cardiaco e Holter Pressorio.

La principale caratterizzazione, inoltre, resta come “Farmacia Oncologica” specializzata e qualificata nell’assistenza ai pazienti oncologici per il loro percorso al di fuori del ricovero ospedaliero, con un supporto umano e professionale per la gestione quotidiana della malattia nei vari ambiti dall’alimentazione all’integrazione, dalla cura della pelle alla cosmetologia.

L’attivazione dell’orario continuato dalle 8.30 alle 20.00 permetterà ora di godere di queste prestazioni ininterrottamente dalla mattina alla sera.