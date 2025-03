La donna e l’inferiorità. Il sarcasmo di Pivetti

Prosegue la stagione di prosa del Teatro degli Antei di Pratovecchio organizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune. Domani alle 21 arriva lo spettacolo "L’inferiorità mentale della donna". Un evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole con Veronica Pivetti.

Lo spettacolo di Giovanna Gra è liberamente ispirato al trattato "L’inferiorità mentale della donna" di Paul Julius Moebius. La regia è firmata da Gra&Mramor, la colonna sonora è di Alessandro Nidi con gli interventi musicali a cura di Anselmo Luisi, per una produzione ArtistiAssociati in collaborazione con Pigra srl.

L’idea che le donne siano state considerate, per secoli, "fisiologicamente deficienti" può suggerirci qualcosa? Nasce sarcasticamente e provocatoriamente da questa domanda uno spettacolo che mette in scena testi che in pochi conoscono, fra i più discriminanti, paradossali e, loro malgrado, esilaranti scritti razionali del secolo scorso. Veronica Pivetti, moderna Mary Shelley ci racconta, grazie a bizzarre teorie della scienza e della medicina, l’unico, vero, orrorifico Frankenstein della storia moderna: la donna.

Ad accompagnare Veronica sul palco, il musicista Anselmo Luisi che, insieme all’attrice, esegue canzoni vecchie e nuove ispirate alla figura femminile. Con questo spettacolo, impreziosito da deliranti misurazioni dell’indice cefalico a cui Veronica si sottopone con la sua ironia, raggiungeremo l’acme della cultura maschilista. Paziente lei stessa, causa una passata depressione, Pivetti non manca di raccontare al pubblico alcuni singolari episodi personali e di ricordare, con le parole di Lombroso, che "il maschio è una femmina più perfetta".

La Fondazione Toscana Spettacolo e il Comune di Pratovecchio Stia informano che il prossimo spettacolo della stagione di prosa del Teatro degli Antei di Pratovecchio, "Premiata pasticceria Bellavista", previsto originariamente per il 12 marzo è stato invece posticipato al 29 marzo prossimo.

Appuntamento intanto domani con Veronica Pivetti alle ore 21 per "L’inferiorità mentale della donna" di Giovanna Gra.