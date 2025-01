La difesa della Lega: "Attacchi personali, pieno sostegno a Marco"

La Lega Toscana e la Lega della Provincia di Arezzo in soccorso a Marco Casucci. Con una nota la sezione provinciale e regionale del Carroccio è intervenuta dopo l’accusa dei fedelissimi di Meoni verso il consigliere regionale. "Pieno sostegno e rispetto per il vicepresidente del Consiglio Regionale, Marco Casucci, in risposta agli attacchi reiterati da parte della lista “Futuro per Cortona". "Tali attacchi, che spesso sconfinano in considerazioni personali – come la scelta di vita di trasferirsi ad Arezzo – appaiono esagerati e livorosi. Riteniamo che essi siano più frutto di rancori post-elettorali legati alle scorse amministrative di Cortona che di un reale interesse per la comunità", scrive il Carroccio.

"In una prima fase, abbiamo scelto di soprassedere a questo clima divisivo, comprendendo l’emotività della fase successiva alla campagna elettorale. Tuttavia, a quasi un anno di distanza, riteniamo opportuno fare alcune precisazioni".

E poi all’elenco di accusa dei meoniani c’è un controelenco: "Marco Casucci è nel nostro partito dal 2010, e continuerà a godere del rispetto della Lega Toscana; le decisioni prese in occasione delle elezioni amministrative a Cortona sono frutto di una scelta collettiva. Come già ribadito più volte, tali scelte sono state assunte dall’intera segreteria regionale della Lega Toscana; È tempo di mettere da parte i personalismi e lavorare per il bene di Cortona. La nostra disponibilità al dialogo rimane intatta e siamo pronti a confrontarci in modo costruttivo sui temi che interessano la comunità, ma chiediamo che venga chiusa definitivamente questa stagione di polemiche e si lavori nell’interesse collettivo", conclude la segretria provinciale e regionale del Carroccio.