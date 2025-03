La danza in scena. Giordano-Tansini al Mecenate

In attesa del debutto nazionale a Fog Performing Arts Festival di Triennale Milano, "Tu non mi perderai mai" liberamente ispirato dal Cantico dei Cantici verrà presentato in anteprima nazionale, oggi alle 17:00 al Teatro Mecenate di Arezzo. Un appuntamento speciale a chiusura della programmazione "La danza che muove", la rassegna di danza contemporanea d’autore, rivolta ad un pubblico ampio ed eterogeneo, curata da Sosta Palmizi con il contributo del Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione Cr Firenze; finanziata dall’Unione Europea – Next Generation Eu e con il sostegno del Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo, Unicoop.

Dopo vent’anni dal suo debutto nel 2005, Raffaella Giordano - protagonista della danza europea da oltre trent’anni e co-fondatrice dell’associazione Sosta Palmizi - intuisce la possibilità di ricostruire questo inafferrabile e misterioso assolo affidandolo alla giovane Stefania Tansini danzatrice e autrice fra le coreografe più` stimate della danza contemporanea italiana degli ultimi anni, vincitrice tra gli altri del Premio Ubu come Miglior performer Under35 (2022).

In scena uno spettacolo intimo e radicale sull’amore e l’assenza, capace di tradurre in movimento la profondità della parola poetica. Un gesto virtuoso, che apre un dialogo fra generazioni e offre al pubblico di oggi, e a coloro che ne sono stati testimoni venti anni fa, un lavoro che trasforma la danza in azione essenziale. Un progetto di trasmissione vissuto nel cuore dell’amore per la danza e nella profonda sostanza del movimento.

Un dono reciproco che lascia apparire abbracciato ai vapori del Cantico, il respiro di un nuovo racconto. Al termine dello spettacolo il pubblico potrà confrontarsi con le artiste partecipando a un prezioso momento di confronto. Domani inoltre una lezione speciale verrà dedicata agli studenti del Liceo Coreutico Piero della Francesca di Arezzo che avranno l’occasione di incontrare l’autrice e coreografa Stefania Tansini.