La curva degli incidenti in serie Doppio scontro nel giro di un’ora: quattro persone in gravi condizioni

di Luca Amodio

Prima un’auto ribaltata, poi uno scontro frontale. Paura sulle strade di Castiglion Fiorentino. Due incidenti nello stesso tratto di strada, a nemmeno due ore di distanza. Sono quattro i veicoli coinvolti e cinque le persone ferite: quattro in gravi condizioni. Due bambini, non hanno riportato conseguenze. È successo in località Santa Cristina, in Valdichio. Qui, dopo mezzogiorno la quiete della domenica si è interrotta: un’auto si è ribaltata con due donne a bordo, due tedesche di 79 e 81 anni, da tempo residenti a Castiglioni.

La dinamica è ancora da ricostruire ma sembra si sia trattato di un fuoristrada: così hanno riferito le due donne ai carabinieri della compagnia di Cortona. A chiamare il 118 è stato un passante che si è ritrovato davanti l’auto ribaltata. Con i vigili del fuoco hanno operato i soccorritori: due ambulanze della Misericordia, da Castiglion Fiorentino e da Cortona. Ma è stato necessario anche l’intervento del Pegaso per l’ottantenne che è stata trasferita Scotte di Siena, dove è arrivata in codice rosso. Stesso livello di gravità ancheper l’altra donna trasportata al policlinico in ambulanza.

Le condizioni di entrambe sono stabili: non sono in pericolo di vita ma nel pomeriggio di ieri erano ancora ricoverate per accertamenti al pronto soccorso. Stessa situazione per i due uomini coinvolti nel secondo incidente della giornata: ancora al pronto soccorso, tra Arezzo e Siena, dove sono arrivati in codice rosso dopo un violento scontro frontale. È successo meno di un paio d’ore dopo il primo schianto, verso le 14. E solo a qualche centinaio di metri prima dell’altro incidente, lungo la stessa strada.

Dinamica e cause ancora da accertare, ma secondo una prima ipotesi, una delle due auto avrebbe sbandato e, nonostante il tentativo di frenata, non è riuscita a evitare l’impatto. Impatto violentissimo che ha provocato gravi ferite per un ragazzo di 30 anni e un altro di 23, entrambi ricoverati in codice rosso tra il San Donato e Le Scotte. Coinvolta anche una donna, di 32 anni, meno grave rispetto gli altri due, trasferita al pronto soccorso di Arezzo in codice giallo. A soccorre i feriti, le stesse ambulanze impegnate nel precedente incidente, coadiuvate anche dalla Misericordia di Arezzo e dall’Avis di Foiano.