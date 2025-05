La CorOrchestra presenta Wienerklassik, poi il duo Dami-Del Cucina

Domenica in musica. Al teatro Signorelli di Cortona alle 17,30 la CorOrchestra presenta Wienerklassik, appuntamento dedicato alla musica classica tra Beethoven e Mozart. Dirige Juan Paulo Gomez, solista Ivano Rondoni.

Il concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore KV 622 è l’ultima composizione di Wolfgang Amadeus Mozart per strumento solista, scritta nel 1791 due mesi prima di morire. Il clarinetto, strumento dal suono suadente, si esprime con melodie ora soavi, ora dagli accenti drammatici, ma il tono è sempre pacato. La composizione ha tutte le caratteristiche di musica da camera per il tono familiare e riposto, privo di qualsiasi tipologia di esibizione o sfoggio virtuosistico.

A seguire la CorOrchestra eseguirà la Sinfonia n. 7 in La maggiore Op. 92 fu composta da Ludwig van Beethoven fra il 1811 e il 1812. Fu eseguita per la prima volta l’8 dicembre 1813 a Vienna. Con una nuova concezione del ritmo che domina tutta la composizione e un nuovo, inedito equilibrio formale, la settima si presenta come un’innovazione straordinaria nell’ambito della sinfonia beethoveniana e pone le basi di una vicenda musicale che porterà alla nona, aprendo di lì in poi la strada a tutto il mondo della sinfonia romantica.

Oggi alle 17,30 nella Saletta Concerti del Centro Studi Musicali della Valtiberina a Sansepolcro in Piazza Garibaldi a ingresso libero, nuovo appuntamento per Musica al Centro "in progress" con il violoncello di Carmen Dami e il pianoforte di Lorenzo Del Cucina per un Viaggio nel Romanticismo tra Mendelssohn e Chopin. Il duo formato da Carmen Dami al violoncello e Lorenzo Del Cucina al pianoforte nasce nel 2024 all’interno del Liceo Musicale "Petrarca" di Arezzo.

Oggi a Palomar, Casa della Cultura di San Giovanni c’è "Cantata per l’Europa – dai Fuochi Partigiani del ’44 al sogno dell’Europa unita e di pace", un reading musicale con Orio Odori, Silvano Alpini e Giampiero Bigazzi. La serata sarà un viaggio emozionante tra parole e musica.