“La commedia delle facce” al Teatro di Laterina

Arezzo, 28 marzo 2024 – Sabato 6 aprile ore 21,15 la stagione 2023/2024 del Teatro Comunale di Laterina “Ponti di vista”, propone il divertente spettacolo “La commedia delle facce”, scritto e diretto da Uberto Kovacevich; protagonista lo stesso Kovacevich insieme a Marco Benelli, Carlotta Mangione, Giulia Rupi e Riccardo Valeriani. Ambientata in una città toscana del XVI secolo, “La commedia delle facce” propone, rivisitati e rinfrescati con una pennellata di colori naif, i personaggi classici della commedia cinquecentesca: la bella signora di mezza età attaccata al denaro, il giovane innamorato non corrisposto, il vecchio ricco un po’ maniaco, la serva scaltra e presuntuosa, il servo furbo ma solo per 5 minuti al giorno. La piazza centrale della città è il luogo in cui si intrecciano storie, nascono rivalità, si ordiscono congiure. Il tema è sempre lo stesso, l'Amore... per il quale tutto è consentito: la truffa, la burla, le bastonate e l’immancabile travestimento. Il giovane innamorato cercherà di conquistare il cuore della bella Signora, prima con la dolcezza, poi con l’astuzia. Forse non avrà molto successo e sarà l’involontario protagonista di innumerevoli figuracce. Ma in ogni modo una cosa è certa, ci saranno risate e lieto fine per tutti!