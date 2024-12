La città trema tra i siluri al suo oro

Una forza che traina l’economia, genera benessere, muove i consumi. Oreficeria e gioielleria volano nei borsini di mezzo mondo e negli ordini dei buyer. Trend costante, perfino in un anno a due facce come quello ormai al capolinea. Lo registrano gli indicatori che misurano il polso all’economia, lo conferma il report sull’Agenda 2030, termometro della sostenibilità. Dentro, c’è il dato dell’export che corre veloce. Eppure nel distretto orafo più grande d’Europa le aziende sono strette nella morsa della malavita: colpi in serie.

Gli imprenditori chiedono più sicurezza e di questo passo gli agenti inviati da Roma rischiano di non bastare a fermare i raid. Che non riguardano solo la fabbrica nel mirino: sono colpi di piccone al motore del nostro sistema economico.