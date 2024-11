"La chiusura?. Era prevedibile"

"Io sono in città da poco, e devo dire che non ho mai visto grande affluenza di clientela al bar Morini. Si vedeva che sarebbe andata a finire male, era prevedibile". Giulia ci parla dall’edicola in piazza San Jacopo. Vive in città da poco e ci dà un’opinione basata su quello che ha potuto vedere negli ultimi mesi in cui il bar Morini è rimasto aperto. "Negli ultimi tempi era frequentato da pochi clienti. E’ un bello spazio che potrebbe portare in piazza e al commercio circostante molti clienti. Sotto questo punto di vista la chiusura è un peccato". "Non ho ben capito come sia andata la vicenda della chiusura, ma in ogni caso mi auguro che riapra presto in nuove vesti".