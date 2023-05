"La Chimera com’era" Il mito svelato in mostra

Il mito della Chimera viene svelato grazie a una mostra e a un libro. La Chimera continua infatti ad appassionare. E’ fresco di stampa un nuovo volume dedicato al bronzo etrusco curato da Massimo Gallorini, presidente del Centro Studi Arte&Co.Scienza, dal titolo "Chimera com’era – Il mito svelato" edito da Polistampa, la cui presentazione si terrà oggi alle 10 alla multisala Eden. Il volume nasce da un progetto ambizioso quanto affascinante: ricostruire l’aspetto originale dell’opera risalendo a quando, nel IV secolo a.C., fu collocata come dono votivo all’interno di un tempio o un altro spazio riservato al culto. Frutto di una lunga ricerca, il testo si basa su un approccio inedito che comprende nuovi studi sulla cromia e sulla tecnica, fornendo anche informazioni su di un ipotetico complesso di sculture che comprendeva Chimera, Pegaso e Bellerofonte. Nella pubblicazione, la storia inizia 2400 anni fa con l’ideazioneda parte delle maestranze etrusche-elleniche di questo misterioso manufatto simbolo di Arezzo e della sua storia, dando particolare spazio all’analisi di quanto avvenuto nel tempo dalla scoperta in terra d’Arezzo durante gli scavi del 1553, il restauro del Carradori fino alle fedeli riproduzioni bronzee realizzate dal Centro Studi, grazie alla Direzione regionale Musei della Toscana.

Ma l’impegno del Centro Studi Arte&Co.Scienza non si ferma soltanto alla ricerca, ma si rivolge anche alla formazione dei giovani. Sempre oggi, dopo la presentazione del libro, sarà illustrato nei dettagli il concorso Biennale Giovani promosso dal Centro Studi insieme al liceo artistico Piero della Francesca. Un progetto pensato da e per i giovani, rivolto ad artisti che, attraverso la scultura, la fotografia, l’illustrazione, la pittura, la serigrafia, la poesia visiva, la video-arte e la street-art sono chiamati ad interpretare il tema "la bellezza salverà il mondo". Il concorso vuole valorizzare la creatività a partire dalla nostra terra con un progetto che sarà esteso a livello nazionale, e sarà il primo ad essere aperto a tutti gli artisti e designer dai 16 anni di età. La partecipazione è gratuita. La giornata si concluderà nel pomeriggio nella sede del Centro Studi Arte&Co.Scienza, a S. Flora Torrita 19d ad Arezzo, dove alle 15 verrà svelata una fedele copia in bronzo della Chimera che ha visto la luce anche grazie all’appassionato lavoro di alcuni studenti e stagisti. L’opera traduce nella pratica gli studi racchiusi nella pubblicazione.

Angela Baldi