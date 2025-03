"La Chianina in Vespa". Appuntamento con il mitico raduno

Motori, turismo e solidarietà torneranno a unirsi nel raduno "La Chianina in Vespa - Memorial Carlo Sandroni". L’evento, organizzato dall’associazione La Chianina Asd, è fissato per domenica 6 aprile a Marciano della Chiana e riunirà gli appassionati di questo iconico mezzo che saliranno in sella per una giornata dove le due ruote saranno un veicolo per stare insieme e per pensare agli altri. L’intero guadagno ricavato dell’iniziativa verrà infatti devoluto in sostegno alle attività del comitato del Calcit della Valdichiana per dar seguito a un percorso che, nel 2024, ha permesso di donare una nuova poltrona per migliorare l’accoglienza e l’assistenza del punto prelievi in via Piave. Tutto questo, in memoria del vespista Carlo Sandroni che, prematuramente scomparso nel novembre del 2022, è stato per anni tra i promotori dell’associazionismo locale. Il ritrovo del raduno è fissato per le 8.30 a Marciano della Chiana poi, a partire dalle 9.30, la colorata carovana di Vespa di ogni modello e ogni epoca a partire dal 1946 partirà per un’escursione tra alcune delle strade più caratteristiche e suggestive della Valdichiana, per un percorso di circa sessanta chilometri tra paesaggi, panoramiche salite, borghi e castelli. Questo giro sarà inframezzato da una visita al museo privato della civiltà contadina di Goliardo Calzini a Camucia.