La Chance in cattedra. Maison Danza sold out

Sold out lo stage di oggi con Steve La Chance a La Maison della Danza. E così è arrivata last minute una terza lezione per venire incontro alle tantissime richieste. Eclettico ed esplosivo. Mille impegni, tanti interessi e una sola grande passione: la danza. Un amore quello di La Chance che lo ha portato a salire sui palchi più famosi del mondo come ballerino e coreografo. Una passione difficile da fermare, iniziata all’American Ballet Theatre di New York per poi continuare in Italia nel 1985 dove ha lavorato in trasmissioni come Fantastico, Sandra e Raimondo Show, Festivalbar, Telegatti accanto a Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Manuel Franjo e Sandra e Raimondo, Enrico Montesano, Pippo Baudo e Adriano Celentano. Fino ad essere insegnante della scuola di Amici di Maria de Filippi. Un ballerino incredibile, un coreografo dalle mille risorse e un insegnante amatissimo da tutte le sue allieve. "Da sei generazioni nella mia famiglia c’è un insegnante di danza.

Mia madre ha fatto miracoli con me" ricorda Steve La Chance. "Anche nella danza - afferma il ballerino e coreografo statunitense - se c’è la forza di volontà si può arrivare a coronare quello che è il proprio sogno. Certo, non tutti possono aspirare a ballare al Bolshoi, ma per chiunque decida di mettersi in gioco senza risparmiarsi è possibile riuscire a realizzarsi nella danza. Oggi, ad esempio, molte opportunità vengono offerte dalla produzione dei musical, un genere di spettacolo in crescita e che riscuote il consenso di un pubblico sempre più vasto". "Ho conosciuto Steve La Chance a Fantastico 6. Un ballerino straordinario già allora con un curriculum professionale importante. Oltre ad emergere come primo ballerino, si è affermato come coreografo e insegnante in numerosi stages e come giudice in Concorsi Nazionali ed Internazionali. In Italia è entrato nei cuori dei suoi fan grazie alla televisione confermandosi poi come insegnante della LaChance Ballet School" ricorda Roberto Scortecci direttore artistico de La Maison della Danza di Arezzo - Sono davvero molto felice che Steve abbia accolto il mio invito". Per venire incontro alle tantissime richieste è stata aggiunta last minute una nuova lezione. Gli orari dello stage sono stati così rimodulati: Modulo baby – fascia di età 8/10 anni, dalle 9.45 alle 10.45, junior – fascia di età 11/14 anni, dalle 10.50 alle 12.20, senior – fascia di età over 14 anni, dalle 12.25 alle 13.55. Per informazioni: 339 1460968 oppure 334 2589258.