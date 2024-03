La celluloide che fa rivivere i ricordi più belli

La città in Super8 sul red carpet della memoria. Che torna viva, si può toccare. La magia è la trasformazione delle vecchie pellicole, finite in un cassetto, nella scatola dei ricordi o in soffitta. L’operazione è ambiziosa: ridare vita alle immagini che raccontano la città del passato. E poi farne patrimonio condiviso. Scatta il passaparola lanciato da Officine della Cultura e dal liceo Artistico per raccogliere filmati non più visibili ai quali restituire una seconda possibilità. La scintilla accende la passione dei ragazzi per il cinema e gli esperti di Officine sono pronti a recuperare immagini preziose. La polvere di stelle nella notte degli Oscar allunga la scia e cala sui ricordi che sono qui. E vogliono vivere, ancora.

