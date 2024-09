La Camera di Commercio a VicenzaOro. Presenti 200 aziende del distretto aretino

Si stanno scaldando i motori di VicenzaOro; gli aretini sono pronti a partecipare alla kermesse che rappresenta un’importantissima occasione per misurare l’andamento di un settore, che da molti trimestri, sta evidenziando un andamento particolarmente positivo. Venerdì a Vicenza saranno presenti anche il presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi e il segretario generale Marco Randellini (nella foto).

Tra le 1.200 le aziende partecipanti è confermata l’abituale presenza delle circa 200 aziende del distretto aretino che avranno anche l’opportunità di proporre le loro creazioni alle centinaia di buyer presenti, compresi quelli ospitati nell’ambito del programma di incoming. A Vicenza i vertici dell’Ente camerale, che saranno accompagnati anche dal presidente di Arezzo Fiere e Congressi (e membro della giunta camerale) Ferrer Vannetti, oltre a incontrare gli imprenditori aretini, hanno in agenda una riunione con i vertici di Ieg dedicata alle prossime iniziative del settore in programma nel polo espositivo aretino. Intanto tra gli orafi continua a preoccupare la costante crescita del prezzo del metallo prezioso, le difficoltà nel reperimento del personale e, soprattutto, le crescenti difficolta del commercio internazionale, alle prese con restrizioni, barriere tariffarie e dazi, che sono peraltro testimoniate dalla contrazione, registrata a partire dal mese di giugno, dall’intero comparto manifatturiero italiano in termini di fatturato e di export al momento limitato a quello su base annua.