La caduta di Selvaggia Choc in piazza del Campo

Una brutta caduta in piazza del Campo, la paura del pubblico e la polemica tra fantini. Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa, 26 anni, aspirante protagonista al Palio di Siena vive in provincia di Arezzo. Possiede il Castello del Calcione, tenuta nobile di oltre 2mila ettari vicino a Lucignano. Pianetti parla quattro lingue: ha studiato a Parigi, al King’s College di Londra e alla Cattolica di Milano. Ora fa l’imprenditrice agricola e gestisce il suo castello in Valdichiana.

Da sempre però è appassionata di equitazione e ieri, sulla cavalla Akida, è finita sul tufo di piazza del Campo nella seconda batteria di prove libere in attesa della Tratta per il Palio dell’Assunta. La fantina del Calcione sogna di emulare Rosanna Bonelli e si è distinta quest’anno nelle corse in provincia. Pianetti, che a luglio aveva montato per la prima volta all’alba in Piazza. Dopo alcuni giri si è visto che aveva difficoltà a reggere la cavalla Akida. "Qualcuno l’aiuti, però, gli dia una mano. L’affianchi...", ripeteva ai colleghi in pista l’ex fantino Dario Colagè. Al Casato per due volte sembrava cadere, poi a San Martino Selvaggia è scivolata da Akida che ha continuato a galoppare. Soccorsa, la fantina si è rialzata immediatamente: "Tutto bene", ha rassicurato mentre usciva dalla piazza.

Il capitombolo di Selvaggia Pianetti, per fortuna, non ha avuto particolari conseguenze ha acceso la polemica tra i fantini Federico Gugliemi, detto Tamurè e Giosuè Carboni, detto Carburo che puntano a una monta il 16 agosto: "È stata colpa mia – conferma Carboni – mi sono distratto perché la cavalla di Selvaggia aveva preso un po’ il via. Gli ho chiesto subito scusa".