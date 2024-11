La Beltrame riceve un premio per l'innovazione

Arezzo, 04 novembre 2024 – In occasione di SMAU, la più importante fiera dedicata all'innovazione delle imprese e delle start up (in corso in questi giorni a Milano Fieracity), AFV Beltrame Group, che ha un importante stabilimento anche a San Giovanni, ha ricevuto il Premio Innovazione SMAU 2024 per Chalibria, l'acciaio Carbon – neutral certificato da Rina. Un importante traguardo che premia l'innovazione nei processi di produzione del gruppo siderurgico internazionale, ma soprattutto valorizza l'impegno e gli sforzi per ridurre le emissioni e la strategia di decarbonizzazione in atto. “AFV Beltrame Group ha avviato un ambizioso piano di decarbonizzazione con l'obiettivo di ridurre le emissioni di Co₂ lungo tutta la catena del valore (cradle-to-gate). In questo percorso abbiamo collaborato con Rina, ente certificatore, per misurare la nostra impronta carbonica, certificare la carbon neutrality dell'acciaio Chalibria e stabilire obiettivi concreti di riduzione dell'impatto ambientale - ha detto Gianmaria Zanni, Energy Manager di AFV Beltrame Group, al momento del ritiro del premio - siamo orgogliosi che tutto questo nostro impegno, dimostrato con la concretezza dei numeri, degli investimenti fatti e programmati e delle energie profuse, sta cominciando a ricevere sempre maggiori richieste non solo dal mercato ma anche attenzione e riconoscimento come quello che riceviamo con piacere qui oggi anche da attori diversi”.

“I criteri del premio riflettono gli obiettivi di sostenibilità delle aziende protagoniste e aver ricevuto questo riconoscimento valorizza il nostro costante impegno per la tutela dell’ambiente e per il benessere delle comunità in cui operiamo - ha detto Barbara Beltrame Giacomello, Vicepresidente e Responsabile comunicazione e marketing di AFV Beltrame Group -. La recente pubblicazione del nostro Bilancio annuale di Sostenibilità evidenzia una volta di più come queste innovazioni non solo migliorano l’efficienza operativa, ma testimonia con trasparenza i nostri obiettivi in ambito ambientale, sociale e di governance”. Il riconoscimento di SMAU ha premiato le aziende che hanno abbracciato l’innovazione come strategia di crescita e successo, diventando un modello per il mercato italiano ed internazionale ed è stato assegnato ad oltre 50 realtà d’eccellenza, imprese e amministrazioni italiane caratterizzate da una forte propensione all’innovazione, in grado di trainare la crescita del paese. Innovazione, trasformazione digitale e open innovation hanno caratterizzato l’edizione 2024 del premio con la presentazione di progetti aziendali in molteplici settori, dalla Agrifood alla Chimica, dalla Pubblica Amministrazione alla Mobilità, fino alla Siderurgia allo Smart Manufacturing. Inoltre Zanni ha partecipato mercoledì 30 ottobre al live show, organizzato da SMAU, dal titolo “Come garantire qualità e trasparenza in ogni fase della filiera grazie alla tracciabilità. Tra i relatori anche Emanuele Castagno, Executive Vice President Sustainability and Innovation RINA, oltre ai principali player del mercato