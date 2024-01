"La Befana vien di notte". Due pomeriggi di giochi alla Casa sull’Albero

La Befana arriva alla libreria

La Casa Sull’Albero di Arezzo. Appuntamento oggi giovedì 4 gennaio alle ore 17 per bambini dai 3 anni con La Befana vien di notte. Con le scarpe tutte rotte...E se addirittura le scarpe non le avesse proprio? Forse potrebbe chiedere a Cenerentola, al Gatto con gli Stivali, al Bianconiglio o alla Sirenetta. Riuscirà a trovare la scarpa che fa per lei? Una lettura ed un laboratorio per letteralmente "fare le scarpe" alla Befana. L’evento è soltanto su prenotazione a causa dei posti limitati, costo 8 euro.

Domani venerdì 5 gennaio alle 17 per bambini dai 3 anni c’è A cavallo di una scopa.

Se siete tra quelli che pensano che la Befana sia solo una vecchia invidiosa di Babbo Natale, che sa portare solo carbone, vi sbagliate di grosso. La Befana è molto, molto di più.

Una lettura ed un atelier per scoprire curiosità, miti e leggende legate alla vecchietta più amata dai bambini. Evento solo su prenotazione, a causa dei posti limitati, costo 8 euro.