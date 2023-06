La battaglia per il lavoro riguarda tutti

Non è un problema solo per 280 operai. Riguarda tutti e chiama tutti a non spostare l’attenzione altrove. Riflettori accesi sulla Fimer e gli operai che da giovedì occupano la fabbrica dove hanno investito vite, sogni, traguardi e futuro. Fimer non è solo lo stabilimento di Terranuova: in questi tempi liquidi e attraversati dall’indifferenza, è il simbolo di un impegno civile che serve a sostenere i lavoratori "in trincea", accanto alla mobilitazione delle istituzioni. Fuori dallo stabilimento, i ritmi lenti del lungo ponte di giugno tra weekend e gite fuori porta. Dentro, il silenzio della fabbrica spenta, che dilata i pensieri. È un "ponte" a due velocità e l’immagine stride. Perchè nel rilancio o nello spettro della chiusura della Fimer c’è il paradigma di una comunità.

LuBi