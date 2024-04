La Battaglia di Scannagallo, rievocazione d’eccellenza della Toscana

La Battaglia di Scannagallo tra le rievocazioni storiche d’eccellenza per valorizzare l’identità toscana. Nel 2024 ricade il 470° anniversario dalla celebre battaglia combattuta in Valdichiana e, per celebrare adeguatamente questa ricorrenza, l’associazione Scannagallo di Pozzo della Chiana ha previsto un calendario ricco di iniziative volte a celebrare e divulgare la storia del territorio. La completezza e il valore culturale della proposta hanno meritato la vittoria nel bando "Sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica" indetto dalla Regione Toscana per un progetto condiviso con il Comune di Foiano della Chiana, capofila dell’iniziativa, e con i Comuni di Marciano della Chiana, Lucignano e Monte San Savino. Il ciclo di eventi di Scannagallo è rientrato tra le prime dieci proposte, classificandosi nella seconda fascia di merito e meritando un importante contributo economico regionale, in aggiunta a quello dei Comuni compartecipanti. Il programma di celebrazioni, oltre a rievocare i 470 anni dalla battaglia tra l’esercito ispano-mediceo e l’esercito franco-senese, comprenderà iniziative anche per il 450° anniversario dalle morti di Cosimo I de Medici e di Giorgio Vasari che verranno realizzate nei diversi Comuni della Valdichiana tra conferenze, spettacoli, rievocazioni storiche, percorsi tematici e laboratori didattici. Gli eventi rievocati e i personaggi storici citati sono strettamente legati tra di loro: con la vittoria di Scannagallo, infatti, Cosimo I gettò le basi per la nascita del Granducato di Toscana e per il periodo di grande splendore del Rinascimento di cui Vasari fu tra i maggiori architetti e artisti, andando a immortalare la battaglia in un celebre affresco conservato nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze. Il progetto si propone di riscoprire questo periodo attraverso iniziative culturali, artistiche, didattiche, il loro cuore sabato 4 e domenica 5 maggio con la Rievocazione Storica della Battaglia di Scannagallo a Pozzo della Chiana.