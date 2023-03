La band a passo di poesia: musica sullo sfondo di un documentario

Questa sera domenica 19 marzo, alle ore 21, al Spazio Politeama di Montevarchi nell’ambito della rassegna "Echo" promossa dall’Associazione MAHmutt, Materiali Sonori presenta la band perugina dei Militia con una live performance di suoni e immagini legati al documentario "macdara(s)" che propone uno sguardo sulla poesia contemporanea attraverso le parole del poeta irlandese Macdara Woods, e che nasce da un’idea di Massimo Rossi, artista e docente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, con le immagini curate degli studenti di Digital Video della stessa Accademia.

Militia sono uno dei nomi storici nati nella stagione della new wave degli anni Ottanta, con nove album all’attivo, illustri collaborazioni e ancora oggi attivissimi con i tre fondatori: Dario Bavicchi tastiere, electronics, voce, Fabrizio Croce percussioni, voce, electronics e Giovanni Romualdi alle chitarre.

Il concerto "mcdara(s)", come sonorizzazione dal vivo del film, comprende poesie che la band ha scelto e tradotto in musica, in uno scambio e una contaminazione continua di linguaggi con gli allievi dell’Accademia e gli altri musicisti che hanno collaborato alla riuscita del progetto.

"Ispirato agli ultimi anni di vita e di produzione letteraria del poeta irlandese Macdara Woods (1942-2018) che aveva scelto come sua seconda casa proprio un paesino della provincia di Perugia, il progetto – racconta Fabrizio Croce – si pone l’obiettivo di rappresentare una testimonianza genuina e contemporanea del ruolo del poeta e della poesia in un’epoca in cui la tecnologia e l’innovazione dei linguaggi stanno soppiantando o trasformando radicalmente le vecchie forme di comunicazione e di creazione".

L’appuntamento è per questa sera alle ore 21 allo Spazio Politeama di Montevarchi nell’ambito della rassegna "Echo".