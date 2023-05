"La bambina più forte del mondo" il libro di Silvia Salis

Coldiretti Giovani Impresa Arezzo e Coldiretti Donne Impresa Arezzo organizzano per domani venerdì 5 maggio alle ore 16:30 ne La Terrazza di Fraternita, in Piazza Grande ad Arezzo la presentazione del libro "La bambina più forte del mondo" dell’autrice Silvia Salis, Vicepresidente vicario del Coni, campionessa olimpica e vincitrice di 10 titoli italiani nella disciplina del Lancio del Martello che sarà per l’occasione intervistata da Francesca Muzzi, giornalista del Corriere di Arezzo e scrittrice. Un libro "La bambina più forte del mondo" che attraversa molti temi tra cui la libertà di scelta, svincolata dal genere, il coraggio e la determinazione, testo che veicola messaggi positivi rispetto alla corretta alimentazione, agli stili di vita ed alla disciplina sportiva, messaggi in questo momento ancora più significativi e che il Comitato Giovani ed il Coordinamento Donne stanno continuando a portare avanti come hanno sempre fatto negli ultimi anni. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune. La presentazione si concluderà con una degustazione a km zero con i prodotti dell’azienda agricola Tenute di Fraternita.