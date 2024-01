Killer e vittime analizzati attraverso la loro scrittura con Livatino

Sabato 27 gennaio alle 16:30, Dvuccio gioielli invita nel suo showroom a Sansepolcro, in via Goracci 21, per un incontro esclusivo. La rinomata grafologa e criminologa Candida Livatino presenterà il suo nuovo libro ‘’Killer e vittime analizzati attraverso la loro scrittura’’, svelando al pubblico come i segni della scrittura possano riflettere l’anima umana, a volte oscura e misteriosa. "La scrittura è espressione dell’anima e, in alcuni casi, svela la mente di un criminale o di un assassino." In concomitanza con l’evento, Dvccio ha deciso di devolvere il 3% degli acquisti, effettuati dal 15 gennaio fino al 15 febbraio, a "Pronto donna", supportando la loro lotta contro la violenza sulle donne. Ogni acquisto è pertanto un contributo significativo alla lotta contro la violenza sulle donne. La grafologia ha lo scopo di studiare il gesto grafico e ricavarne elementi che riguardano il nostro carattere, la nostra personalità, il nostro comportamento. Elementi che per le loro intrinseche peculiarità sono unici, come possono essere le tracce di Dna, e sono in grado di fornire informazioni basilari ai fini identificativi. Attraverso l’analisi attenta e approfondita della scrittura, Candida Livatino mette a nudo le personalità di coloro che nel nostro Paese si sono macchiati di atroci delitti (come Michele Buoninconti, Matteo Messina Denaro, Andrea Volpe), fino a indagare l’animo dei più noti serial killer (come Ted Bundy, Charles Manson, Leonarda Cianciulli), con la convinzione che la grafologia possa essere uno strumento di prevenzione e aiutare donne vittime di violenza a evitare un destino tragico. Inoltre studia la grafia di alcune vittime di femminicidio come Roberta Ragusa, Sarah Scazzi e Yara Gambirasio che, per essersi fidate troppo delle persone, in diversi casi a loro vicine, hanno pagato con la propria vita. Candida Livatino è giornalista pubblicista, perito grafologo, ed è specializzata in analisi della scrittura, nei disegni dell’età evolutiva e nella valutazione grafologica.