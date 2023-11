"Kalos kai Agathos", il nuovo murale di Ligama a Marciano

Il nuovo grande lavoro murale dell’artista siciliano Ligama, Kalos kai Agathos. Tutto il Buono del Bello, a cura di Fabio Migliorati, è visibile da domenica 19 novembre alle 11, a Marciano della Chiana, per vestire di un omaggio allo sport l’imponente muro di contenimento dei giardini pubblici, nel grazioso borgo toscano. L’opera di Ligama, rivolta alla celebrazione dello sport come modello di vita e di cultura, è realizzata da ForKunst per il Comune di Marciano, a cura del Critico aretino con la collaborazione di Pop House Gallery e di Cosmos edilizia, con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo. Questo lavoro costituisce un’efficace maniera di evocare immagini e concetti, comunicando con immediata grandiosità il valore culturale della storia. E la cultura è quella greca antica, in cui il modello della Kalos Kai Agatos. Tutto il buono del bello è l’ideale di perfezione fisica e morale rappresentato dall’uomo ellenistico… Oltre ogni dinamica cartesiana, il senso di questo intervento è forse uno dei vertici del portfolio di Ligama, che qui ripropone l’idea della virtù bello-buono come soluzione ai problemi della nostra società malata di sé – così Fabio Migliorati presenta Kalos kai Agathos. Tutto il Buono del Bello. Secondo il Critico aretino, infatti, "L’artista sceglie una versione della propria visione del mondo che usa l’arte con gusto sopraffino, legato ad accezioni del passato che sanno di tempo eterno; egli si volta indietro per dettare la via a una contemporaneità distratta, e questo suo verso mitologico canta un paesaggio minerale e metallico, ritmato di corpi e di cultura rituale: tra armonia e melodia, tra la misura della forma e il peso del colore. Due soltanto le cromie, a sancire il carattere di un tema che oggi, nel peggiore ma più comune dei casi, è filtrato di tempo perso e mai dedito; decantato per intrattenimento e non per passione; intriso nelle mire del successo e nelle spire della superficialità, oltre ogni sana e dignitosa velleità".