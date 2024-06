"Just sing", il teatro al Mecenate. La Libera Accademia in scena

Sprint finale per la maratona teatrale degli spettacoli di fine corsi della Libera Accademia del Teatro. La rassegna "Impronte di teatro" volge alla conclusione con il susseguirsi delle serate in programma fino a martedì 2 luglio in cui decine di allievi-attori della storica scuola cittadina si alterneranno sul palcoscenico in un programma variegato tra omaggi ai grandi autori classici ed elaborazioni originali. Gli spettacoli sono il frutto del lavoro di tutto l’anno tra espressività, mimica, postura, utilizzo della voce e interpretazione di un testo che troverà ora compimento nella possibilità di esibirsi di fronte a un vero pubblico. Questa sera "Impronte di teatro" farà tappa al Mecenate per una serata di teatro in musica in cui la recitazione si unisce al canto e alla danza con spettacoli preparati con la collaborazione di Stefania Pace per le coreografie e di Alessandra Cartocci e Stefano Graverini per la direzione musicale. Alle 19 sul palco il corso Junior di Amina Kovacevich in "Just sing" per condividere le vicende di un gruppo di giovani che vogliono mantenere aperto il vecchio teatro del quartiere per farne un luogo di cultura per incontrarsi, esprimere sé stessi e coltivare i propri sogni. Alle 21.30 gli adulti di Uberto Kovacevich con la commedia musicale "In fila per due" che porta nella vita quotidiana di una piccola città di provincia dove gli abitanti sono chiamati a una rocambolesca e immediata partenza. Il sipario del teatro Pietro Aretino verrà aperto poi per l’ultimo appuntamento domani e di nuovo martedì 2 luglio alle 21.30, il gruppo di adulti diretto da Uberto Kovacevich presenterà "Un colpo basso" con una brillante riflessione noir che condurrà all’interno di una famiglia all’apparenza benestante ma in realtà in bancarotta.