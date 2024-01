Jovanotti, nuova operazione di otto ore dopo la caduta in bici nell’estate 2023

Rozzano (Milano), 16 gennaio 2024 – Otto ore sotto i ferri per eliminare definitivamente un problema che non gli consentiva di camminare se non con le stampelle.

Lorenzo Cherubini, dopo sei mesi dalla caduta dalla bicicletta che avvenne in Repubblica Dominicana, ha dovuto affrontare una nuova operazione dopo quelli che già aveva subito di là dall’Oceano.

L’operazione si è svolta all’Humanitas di Rozzano il centro della città metropolitana di Milano dove è stato curato Dal professor Guido Grappiolo.

L’operazione si è svolta nella giornata di martedì 16 gennaio. Al termine dell’intervento Jovanotti ha voluto salutare i fan e tranquillizzarli con un post su Instagram in cui si ritrae nel letto di ospedale.

"Da oggi stesso – dice – riprendiamo il viaggio verso il recupero. Ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia allenamento ma la direzione e verso il recupero”.

L’incidente era accaduto nell’estate del 2023 a metà luglio mentre Jovanotti percorreva una strada in bicicletta in Repubblica Dominicana: una bruttissima caduta nella quale si era rotto anche la clavicola oltre al bacino. Ma il primo intervento lo aveva portato ad una deambulazione molto difficoltosa. Da qui nuove valutazioni che sono state fatte appunto all’Humanitas di Rozzano e la decisione dell’intervento.