Jovanotti e il rientro a Cortona: “Sì, vado a Sanremo: ci divertiremo”

Arezzo, 21 gennaio 2025 – “Ebbene sì, ci si vede a Sanremo!”. All’indomani dell’annuncio ufficiale, dato in diretta al Tg1 da Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, il cantautore cortonese conferma, anche sui social, la sua presenza al festival della musica italiana. Lo fa collegandosi dalla coloratissima sala della sua villa a Cortona, dove è rientrato dopo lunghi giorni di prove per il tour imminente che questa volta non si sono svolte a Cortona ma a Castrocaro per motivi di spazio.

“Fino a sabato non avevamo la certezza che si potesse fare quello che avevo in mente”, commenta spumeggiante il Jova nazionale. “Sono felice di andare, faremo una cosa unica, ma non vi dico nulla, la stiamo mettendo a punto in questi giorni”. L’appuntamento è durante la prima serata del Festival, l’11 febbraio, sul palco dell’Ariston come super ospite. Sono state poche le ore che il cantante ha trascorso tra le mura di casa a Cortona perché già in partenza per Milano. Prima tappa per verificare lo stato di salute dopo l’incidente in bici e le due operazioni a cui è stato sottoposto per la brutta caduta, poi via per un tour nelle principali radio italiane per promuovere la sua nuova creatura musicale dal titolo “Il Corpo Umano” che uscirà il 31 gennaio. Oggi sarà a Radio Dj per tutta la giornata. “È dove ho cominciato. Se non volete sentire delle ‘spoilerate’ del disco nuovo non ascoltatemi perché farò sicuramente sentire qualcosa”.

Anticipati sempre dal cantante i titoli dei nuovi 15 brani che comporranno l’album. Oltre ai già ascoltatissimi “Montecristo” e “Fuorionda”, già spopolano in radio, gli altri pezzi si intitolano: “Un mondo a parte”, “Senza se e senza ma”, “La mia gente” (chissà non sia un tributo alla sua Cortona?), “Le foglie di te”, “Grande da far paura”, “Innamorati e liberi”, “101”, “Universo”, “Lo scimpanzé”, “L’aeroplano”, “La grande emozione”, “Celentano”, “Il corpo umano”.

Tornando alla sua prossima apparizione su Rai Uno Jova racconta: “Conosco Carlo Conti da tanto lo ascoltavo alla radio quando io ero un giovanissimo dj estivo nella radio di Cortona e lui era già una voce nota a tutta la toscana dalla radio di Firenze dove aveva il suo programma. Sanremo è la festa della musica italiana e sono onorato per questo invito che coincide con un periodo per me bellissimo di ritorno sul palco e con l’uscita di nuove canzoni”.

Il cantautore cortonese ha calcato il palcoscenico ligure come concorrente solo una volta, 36 anni fa. Era il 1989 e Jova presentò il brano “Vasco”. Il pezzo, si classificò al quinto posto della kermesse, assestandosi poi per due settimane consecutive in vetta alle classifiche di vendita. Poi è tornato in veste di ospite molti anni dopo.

Nel 2000 fu accompagnato dal brasiliano Carliños Brown e presentò l’inedito “Cancella il debito”, pezzo in cui il cantante di Cortona chiedeva la cancellazione del debito estero dei paesi del sud del mondo. La canzone ebbe un’eco incredibile tanto che, insieme a Bono Vox, Lorenzo fu perfino ricevuto dall’allora Presidente del Consiglio Massimo D’Alema per discutere dei temi trattati nel brano. È poi tornato come super ospite anche nel 2008 con Pippo Baudo e con Ben Harper alla slide guitar. E ancora nel 2022 è stato protagonista della serata dei duetti, insieme a Gianni Morandi, per cui aveva scritto “Apri tutte le porte”. Sì, apre le porte e le finestre: dietro di lui spunta la piana sotto Cortona. “Perché Sanremo è Sanremo” sussurra, un po’ giocando e un po’ no.