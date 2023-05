"John Coltrane. Un possibile viaggio nello spirito": guide all’ascolto

E’ partita la seconda edizione del ciclo di guide all’ascolto organizzato dal Comune di San Giovanni Valdarno e a cura di Valdarno Jazz. Gli appuntamenti si terranno a Palomar, la Casa della cultura in piazza della Libertà.

Quattro appuntamenti serali fra musica, cultura, arte e filosofia che occuperanno l’intero mese di maggio e che si svolgeranno nella sala grande di Palomar.

Il prossimo è in programma domani mercoledì 10 maggio alle 21,15: Giovanni Benvenuti presenterà "John Coltrane. Un possibile viaggio nello spirito" mentre mercoledì 17 maggio alla stessa ora Angelo Lazzeri ci porterà alla scoperta del ruolo della chitarra nel jazz con l’incontro "Da gregario a protagonista".

Ultimo appuntamento sabato 27 maggio sempre alle 21,15 dal titolo "Il jazz. Dal disco alla musica liquida e il Metaverso a cura di Alceste Ayroldi.

"Il ciclo di incontri ‘Siamo tutti jazz’ – ha spiegato Gianmarco Scaglia, musicista e direttore artistico, insieme a Daniele Malvisi, del festival Valdarno Jazz – ha l’obiettivo di avvicinare le persone, togliete la barriera fra artista e ascoltatori.

Il confronto con l’esperto, il dialogo, l’interazione aiuta a capire quanto la musica sia presente in ognuno di noi e nella vita di tutti i giorni.

Rileggere la propria esistenza in questa chiave è un’esperienza nuova e illuminante. E il jazz è un genere musicale contemporaneo che è estremamente calato nella dimensione quotidiana.

Assurge ad una forma d’arte ma parte dal vissuto. Ringrazio il Comune di San Giovanni Valdarno per aver creduto da subito in questa iniziativa e per aver permesso l’organizzazione di questa seconda edizione".

Per partecipare agli incontri è consigliata la prenotazione chiamando Palomar al numero 0559126303 o scrivendo una e-mail all’indirizzo di posta [email protected]