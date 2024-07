Jacopo trasforma i kiwi in creme di bellezza: "È la mia rigenerazione"

di Gaia Papi

"Il settore agricolo è diventato punto di riferimento importante per le nuove generazioni. Le imprese giovani hanno rivoluzionato il mestiere dell’agricoltore impegnandosi in attività multifunzionali": lo ha detto il direttore di Coldiretti Arezzo, Raffello Betti in occasione di Agri Young. Tante le storie di successo raccontate in quell’occasione. Come quella di Jacopo Trasolini, 30 anni . E’ suo l’oscar green della Coldiretti, i premi ai giovani che fanno innovazione con idee che salvano il clima, rivoluzionano i consumi, creano lavoro e riportano sulle tavole specialità quasi estinte. Jacopo, produttore di kiwi, ha creato una linea di cosmetici recuperando i frutti troppo piccoli per essere immessi sul mercato, in un’ottica di economia circolare. Di cosa si tratta? "Di un anti-aging rigenerante per le irritazioni, che conferisce alla pelle nutrienti fitocomplessi capaci di aiutare la pigmentazione, oltre alla vitamina C, nutriente e ideale per quelle sensibili". Kiwi in Valdichiana? "Si è raro. Sono quelli che tanti anni qui fa piantò mio nonno quando si trasferì in Toscana da Latina". E poi? "Poi mio padre e mia madre hanno portato avanti il progetto agricolo del nonno. Quando io ho finito l’alberghiero sono entrato in società con mio padre rivisitando l’azienda. Abbiamo iniziato a sviluppare l’agriturismo; dopo tre anni, con l’esperienza maturata, abbiamo aperto una nuova società agricola la "Victor e Rose", un nuovo brand e da cinque anni l’agricosmesi.

Di cosa vi occupate? "Di coltivazione di uva, di cerealitico, abbiamo un bosco e poi la piccola piantagione di kiwi". I kiwi... "Tutto è nato oltre che dalla piantagione del nonno, anche da ricordi. Un farmacista nel suo laboratorio ha studiato quale potesse essere la formula per avare un prodotto naturale, stabile e compatibile con la pelle. Dopo vari tentativi lo abbiamo dermatologicamente testata e abbiamo ottenuto risultati ottimi: Wilongevity, questo il nome che abbiamo dato alla linea, funzionava".