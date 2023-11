Morto a 24 anni nell’incidente: autopsia, poi i funerali di Jacopo. Minuto di silenzio all’università

Foiano (Arezzo), 15 novembre 2023 – La ricognizione cadaverica è stata eseguita ieri mattina ma la magistratura aretina vuole portare avanti ulteriori approfondimenti: per questo sarà disposta l’autopsia per Jacopo Sciabolini, il ventiquattrenne che lunedì pomeriggio ha perso la vita in un incidente sulle strade di Foiano. Sciabolini, classe ‘99, stava guidando l’auto della madre, una fiat panda, quando si è scontrato lungo la strada provinciale sp 327, l’arteria che mette in collegamento Foiano e Cesa, in località via del Filo, con una Mitsubishi che procedeva in senso opposto: l’impatto è stato violentissimo, entrambe le macchine sono carambolate fuori dalla carreggiata.

Lo schianto ha sbalzato il giovane fuori dall’auto: i soccorsi sono arrivati a sirene spiegate con tre ambulanze, due infermierizzate, dai comuni vicini, si è tentato il tutto per tutto ma non c’è stato nulla da fare. Anche il Pegaso, l’elisoccorso della regione Toscana, era arrivato sul luogo dell’incidente ma, constatato il decesso, è ripartito a vuoto. Ferite e trasportate in codice giallo al San Donato di Arezzo, invece le due donne a bordo dell’altra auto, madre e figlia di 51 e 75 anni, entrambe residenti nel senese. Non sono in pericolo di vita. La dinamica dello scontro non è ancora chiara nei dettagli: come da protocollo è stata aperto un fascicolo in Procura per omicidio stradale per far luce sui contorni della vicenda. Titolare dell’inchiesta è la Pm Francesca Eva che insieme agli agenti della municipale di Foiano, guidati dal comandante Giuseppe Magnelli, dovranno accertare quanto successo. E’ evidente, dallo scontro frontale-laterale, che una delle due auto abbia invaso l’altra corsia ma sul resto al momento non ci sono che ipotesi.

Per questo la magistratura ha disposto l’autopsia: e soltanto dopo l’esame autoptico sarà dato il nulla osta per il funerale. Jacopo, aveva compiuto 24 anni, viveva a Foiano con la famiglia e a breve avrebbe discusso la sua tesi di laurea in scienze infermieristiche, anche se già lavorava alla Fratta. L’Ordine degli infermieri di Arezzo, tramite il suo presidente Giovanni Grasso, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia, così come la Asl Sud Est, e anche l’Ateneo senese si è fermato nel giorno di lutto con un minuto di silenzio osservato nelle sedi di Siena, Arezzo e Grosseto. A esprimere vicinanza alla famiglia e gli amici è stato il Rettore di UniSi Roberto di Pietra, che insieme alla Asl ha annunciato che verranno promosse iniziative in ricordo del giovane.