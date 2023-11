Schianto frontale tra auto, Jacopo muore a 24 anni. Chi era la giovane vittima

Arezzo, 14 novembre 2023 – Ancora una tragedia sulle strade dell’Aretino. Ancora una giovane vittima. Fatale lo scontro frontale con un’auto per Jacopo Sciabolini, 24 anni, che ieri nel primo pomeriggio ha perso la vita lungo la statale 327 alle porte di Foiano. Un tratto rettilineo, poco distante dall’incrocio per la via del Filo, strada che collega il paese della Valdichiana alla frazione castiglionese di Brolio. Un tratto di strade tra le più trafficate della Valdichiana lungo la direttrice Cesa-Foiano.

Nello scontro sono rimaste ferite due donne che viaggiavano a bordo dell’altra vettura: una 51enne e la madre di 75 anni: entrambe sono trasportate all’ospedale di Arezzo in codice giallo. Non sono in pericolo di vita.

Jacopo Sciabolini era alla guida di un’utilitaria, una Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione, la vettura si è scontrata semi-frontalmente con Suv. È accaduto poco dopo le 15 e l’impatto è stato violentissimo: la Fiat Panda su cui viaggiava il ventiquattrenne è stata sbalzata fuori dalla carreggiata, così come l’auto con a bordo le due donne. Chi, in quel momento, ha assistito all’impatto ha chiamato subito il 118: in quel punto ci sono case ma l’allarme è stato lanciato anche dagli automobilisti che transitavano ungo la statale aretina.

La macchina dell’emergenza è scattata immediatamente: sono intervenute tre ambulanze, due infermierizzate, una della Misericordia di Castiglion Fiorentino e una di Monte San Savino oltre alla Pubblica Assistenza di Foiano. In volo anche l’elisoccorso Pegaso, che è atterrato sui campi a margine della strada. I soccorritori hanno tentato di rianimare il giovane fino all’ultimo ma alla fine non c’è stato niente da fare.

Le due donne sono state trasferite a sirene spiegate all’ospedale San Donato, dove sono state ricoverate con ferite non gravi: sono sempre rimaste coscienti e non sono in pericolo di vita.

La dinamica dell’impatto deve essere ancora chiarita: da una prima ricostruzione pare ci sia stata un’invasione di corsia ma spetterà agli agenti della polizia municipale accertarlo. Le indagini proseguono nel massimo riserbo.

Sul luogo dell’incidente, i vigili del fuoco per le operazioni di ripulitura e i carabinieri della stazione locale che hanno regolato il traffico lungo l’arteria che mette in collegamento la vallata aretina. Come da prassi è stato aperto un fascicolo in Procura per omicidio stradale: la titolare dell’inchiesta è la Pm Francesca Eva che insieme ai vigili urbani dovrà ricostruire i contorni della tragedia che ha spezzato la vita del giovane ventenne.

Sciabolini abitava a Foiano, si sarebbe dovuto laureare in infermieristica all’Università di Siena ma già prestava servizio in ambito sanitario. È il quinto incidente mortale in Valdichiana: l’ultimo il 18 agosto scorso, nel Cortonese, in cui perse la vita un 60enne della zona che in sella al suo scooter si era scontrato con un’auto mentre stava svoltando verso casa sua.

Morì invece due mesi dopo l’incidente, ad ottobre, l’indiano di 38 anni travolto in località Vertighe, a Monte San Savino, il 29 agosto scorso. Le altre tragedie, sono accadute a Castiglion Fiorentino: la prima, nei primi giorni del 2023 a Brolio e la seconda vittima alcuni mesi dopo, sul ponte che dal paese conduce in località La Nave.