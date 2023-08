Ivv: corsi di formazione per il reinserimento lavorativo

Arezzo, 4 agosto 2023 – Nuove opportunità per i 40 lavoratori della IVV in cassa integrazione straordinaria.

Stamani è stato sottoscritto un accordo tra Regione Toscana, Arti, Ivv, Filctem, Cgil e Legacoop. Arti è l’agenzia regionale toscana per l’inpiego. Per il sindacato hanno firmato il segretario Cgil Alessandro Traccjhi e i dirigenti Filctem Gabriele Innocenti ed Elisa Calori.

L’accordo affida ad Arti il compito di individuare gli interessi formativi e professionali dei lavoratori, l’organizzazione di un colloquio individuale per valorizzare le competenze, la definizione di un curriculum, l’aggiornamento delle competenze professionali con formazione a distanza oppure con opportunità formativa disponibile sul territorio.

Attualmente la IVV è in liquidazione coatta amministrativa e i dipendenti sono in cassa integrazione straordinaria per cessazione dell’attività. La formazione sarà un’opportunità per la ricollocazione lavorativa anche, se sarà possibile, all’interno della IVV per la cui ripresa dell’attività sta lavorando il sindacato